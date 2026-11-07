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Hatay'da Kriz Yönetim Modeli Çalıştayı afetlerde yerel kapasiteyi ele aldı

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Hatay'da Kriz Yönetim Modeli Çalıştayı afetlerde yerel kapasiteyi ele aldı
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle Kriz Yönetim Modeli Çalıştayı düzenlendi. Rektör Eren, raporun afetlere daha dirençli Türkiye ve yerel müdahale kapasitesinin artırılması için önemli olduğunu söyledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ev sahipliğinde ve Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle "Kriz Yönetim Modeli Çalıştayı" gerçekleştirildi.

HMKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir afetler ülkesi olduğunu belirterek, doğal olayların afete dönüşmesinde insan hatalarının büyük payı bulunduğunu söyledi.

Afetlerle mücadelede merkezi yaklaşımlardan çok yerel yaklaşımların daha etkili olacağına inandıklarını vurgulayan Eren, vatandaşların afetler konusunda bilinçlenmesi ve doğru tedbirler alması durumunda doğa olaylarının afete dönüşmeyeceğini ifade etti.

Eren, üniversite olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Eylül 2023'te dirençli kentlerle ilgili kapsamlı bir çalıştay yaptıklarını hatırlatarak, bilimin ışığında doğa olaylarının afete dönüşmemesi için aydınlatma vazifesini sürdürdüklerini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin afetlere müdahalede yerel yönetim kapasitesinin üzerinde bir güce sahip olduğuna dikkati çeken Eren, şöyle konuştu:

"İstediğim şey buradan çıkan raporun mümkün olduğunca geniş bir kitleye yayılması ve etkisinin, sonuçlarının orada görülmesi. Burada vereceğiniz bilgiler, elde edeceğimiz çıktılar, ortaya koyacağımız rapor Türkiye'mizin afetlere karşı daha dirençli olması bakımından ve afetlere müdahalede yerel kapasitenin arttırılması bakımından son derece faydalı olacak."

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Kemal Ceylan da Konya ve Hatay işbirliğiyle yaklaşık 2 yıl önce başlatılan süreç kapsamında, sahada görev yapan ekipler, afetzedeler, üst düzey yöneticiler ve yaklaşık 500 vatandaşla bire bir görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Ceylan, bu çalışmanın, elde edilen tecrübelerin kalıcı birer akademik yayına ve esere dönüştürülmesi amacıyla hazırlandığını kaydetti.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, akademisyenler ve çok sayıda davetlinin katıldığı çalıştay, yapılan oturumlar ve değerlendirmelerle devam etti.

Kaynak: AA
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