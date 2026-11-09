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Konya Kulu’da yola fırlayan çocuk otomobilin aynasına çarparak yaralandı

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Konya Kulu’da yola fırlayan çocuk otomobilin aynasına çarparak yaralandı Haber Videosunu İzle
Konya Kulu’da yola fırlayan çocuk otomobilin aynasına çarparak yaralandı
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Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde yola fırlayan çocuk, seyir halindeki otomobilin sağ aynasına çarparak yaralandı. Sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yola fırlayan çocuk seyir halindeki otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Cafer Baran Caddesi 138246 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anda yola çıkan Merkez İlkokulu 3. sınıf öğrencisi E.E.S., seyir halindeki N.Y.D. idaresindeki 06 CFN 371 plakalı otomobilin sağ ayna kısmına çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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