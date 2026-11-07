Yeni atanan rektörler kim, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Malatya, Isparta, Kırıkkale, Konya, Sakarya, Şırnak, Trabzon rektörleri kim oldu?

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Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi başta olmak üzere 11 üniversitenin rektörlüğüne atama yapıldı. İşte yeni atanan rektörlerin tam listesi.

YENİ ATANAN REKTÖRLER KİM?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 11 üniversiteye atanan yeni rektörler şöyle:

Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç

Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal

Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucak

Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan

Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı

Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz

Trabzon Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın

KAYSERİ'DE REKTÖRLER KİM OLDU?

Kayseri'de iki üniversiteye rektör ataması yapıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Recep Ulucak atandı.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar atandı.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan atandı.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli atandı.

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal atandı.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan atandı.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik atandı.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz atandı.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın atandı.

REKTÖR ATAMALARI HANGİ KANUNA GÖRE YAPILDI?

Rektör atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 6 Kasım 2026 tarihli kararlar, 2026/378 ile 2026/388 numaraları arasında yer aldı.

REKTÖR ATAMA KARARLARI NE ZAMAN YAYIMLANDI?

Rektör atama kararları, 7 Kasım 2026 Cumartesi tarihli ve 33423 sayılı Resmi Gazete'nin "Atama Kararları" bölümünde yayımlandı.

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