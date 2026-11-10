Konya Yunak'ta Sabahattin Ali paneli öğrencilerin katılımıyla yapıldı

Konya Yunak'ta Sabahattin Ali paneli öğrencilerin katılımıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Yunak'ta Anadolu Mektebi programı kapsamında Sabahattin Ali paneli düzenlendi. Panelde öğrenciler yazarın hayatını, edebi kişiliğini ve eserlerini ele aldı; etkinlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve protokolün hediyeleriyle sona erdi.
Konya'nın Yunak ilçesinde, Anadolu Mektebi programı kapsamında Sabahattin Ali paneli gerçekleştirildi.
Yunak Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen panelde öğrenciler, yazar Sabahattin Ali'nin hayatını, edebi kişiliğini ve eserlerini ele aldı.
Anadolu Mektebi programı kapsamında öğrenciler, belirlenen yazarların eserlerini okuyup inceleyerek edebi ve düşünsel birikimlerini geliştiriyor, düzenlenen panel ve etkinliklerde değerlendirmelerini paylaşma fırsatı buluyor.
Program, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve protokol üyelerince öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.