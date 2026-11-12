Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

20 yorum · Sen de yaz

Konya'da 52 yaşındaki ilkokul öğretmeni Gamze T., evde tartıştığı 23 yıllık eşi astsubay Alper T.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan astsubay hastaneye kaldırılırken, olayın ardından 112'yi arayarak eşini bıçakladığını bildiren kadın gözaltına alındı. Gamze T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 YILLIK EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ilkokulda öğretmenlik yapan Gamze T. (52) ile 23 yıllık eşi astsubay Alper T. (48) arasında evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa giden Gamze T., aldığı bıçakla eşini sırtından yaraladı. Kanlar içinde kalan Alper T. yere yığıldı.

EŞİNİ BIÇAKLADIKTAN SONRA 112'Yİ ARADI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gamze T., eşini bıçakladığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Alper T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gamze T., emniyetteki ifadesinde eşiyle uzun süredir kavga ettiklerini ve olay günü de aralarında tartışma çıktığını anlattı. Tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladığını kabul eden Gamze T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı