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Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı

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Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı Haber Videosunu İzle
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
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Konya Selçuklu'da ilkokul öğretmeni Gamze T., tartıştığı astsubay eşi Alper T.'yi bıçakla sırtından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Alper T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, gözaltına alınan Gamze T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Konya'nın Selçuklu ilçesinde 52 yaşındaki ilkokul öğretmeni Gamze T., 23 yıllık eşi astsubay Alper T.'yi (48) evdeki tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla sırtından yaraladı.
  • Olayın ardından 112'yi arayarak eşini bıçakladığını bildiren Gamze T. gözaltına alındı; sağlık durumu ciddiyetini koruyan Alper T. Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
  • Gamze T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da 52 yaşındaki ilkokul öğretmeni Gamze T., evde tartıştığı 23 yıllık eşi astsubay Alper T.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan astsubay hastaneye kaldırılırken, olayın ardından 112'yi arayarak eşini bıçakladığını bildiren kadın gözaltına alındı. Gamze T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 YILLIK EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ilkokulda öğretmenlik yapan Gamze T. (52) ile 23 yıllık eşi astsubay Alper T. (48) arasında evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa giden Gamze T., aldığı bıçakla eşini sırtından yaraladı. Kanlar içinde kalan Alper T. yere yığıldı.

EŞİNİ BIÇAKLADIKTAN SONRA 112'Yİ ARADI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gamze T., eşini bıçakladığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Alper T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gamze T., emniyetteki ifadesinde eşiyle uzun süredir kavga ettiklerini ve olay günü de aralarında tartışma çıktığını anlattı. Tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladığını kabul eden Gamze T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
★ Okurların en beğendiği yorum
zerdelci@hotmail.com:adam bıçaklamış olsaydı aynı kararı verirmiydi mahkeme? elbette hayır, erkek yaptıysa haksızdır, kadın yaptıysa masumdur, adaletin çivisi tam olarak çıktı
Tüm yorumlar (20)
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarızerdelci@hotmail.com:★ Okurların en beğendiği

adam bıçaklamış olsaydı aynı kararı verirmiydi mahkeme? elbette hayır, erkek yaptıysa haksızdır, kadın yaptıysa masumdur, adaletin çivisi tam olarak çıktı

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıACCURATE ANALYSİS:

Kadınlara tanınan her türlü imtiyaz aile ve toplumun sonu oldu

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Haber YorumlarıAslan Münzevi:İlk yorumu

Böyle bir adalet anlayışı olur mu ya?Yazıklar olsun.

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Olayı anlatılan dışında bilmemekle beraber, kadın eşin de hayırlısı..

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Haber YorumlarıNizamettin Altunyay:

hic sasirtmadi Hakim ve savcilar sonucta anayasal olarak verilen görevlerini yapiyorlar Suclulari korumak. baska hic bir görevleri yok. sadece bir istisna. eger saldiri kendileri ve yakinlarina olursa yana yana evrenden kalma idam maddesi ariyorlar kanunlarda.

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