Seydişehir'deki müdahale sonrası kalp hastası hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi

Seydişehir'deki müdahale sonrası kalp hastası hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine getirilen hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından hasta, Millet Bahçesine inen hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Ü, göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.
Burada yapılan tetkikler ve kontrollerde Ayşe Ü'nün kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Ayşe Ü, Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA