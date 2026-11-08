Konya Seydişehir'de 1 günlük bebek solunum sıkıntısıyla hava ambulansıyla sevk edildi

Konya Seydişehir'de 1 günlük bebek solunum sıkıntısıyla hava ambulansıyla sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde dünyaya gelen 1 günlük bebekte solunum sıkıntısı belirlenince hava ambulansı istendi. Entübe edilen bebek, ambulans helikopterle Konya merkezdeki Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 1 günlük bebek, entübe edilerek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenince hava ambulansı istendi.
Bebek, hava ambulansıyla Konya merkezde bulunan Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA