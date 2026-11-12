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Konya Selçuklu'da öğretmen kadın, iddiaya göre astsubay kocasını bıçakla yaraladı

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Konya Selçuklu'da öğretmen kadın, iddiaya göre astsubay kocasını bıçakla yaraladı Haber Videosunu İzle
Konya Selçuklu'da öğretmen kadın, iddiaya göre astsubay kocasını bıçakla yaraladı
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde, öğretmen olduğu öğrenilen kadın, iddiaya göre tartıştığı astsubay kocasını bıçakla sırtından yaraladı. Yaralı koca Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılırken şüpheli kadın gözaltına alındı.

Konya'da öğretmen olduğu öğrenilen kadın, tartıştığı astsubay kocasını bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir ilkokulda öğretmen olan G.T. (52), astsubay kocası A.T. (48) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada G.T. bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladı. G.T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli G.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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