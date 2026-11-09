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Konya'da otomobil park halindeki kamyona çarptı, çift öldü, torun ağır yaralı

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Konya'da otomobil park halindeki kamyona çarptı, çift öldü, torun ağır yaralı
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Konya'da Beyşehir kara yolu Altınapa Barajı yakınlarında bir otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü ve eşi öldü, 3 yaşındaki torunları ağır yaralanarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KONYA'da bir otomobilin yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada sürücü Mustafa Kemer (70) ile eşi Senem Kemer (65) hayatını kaybederken, çiftin torunları Kerem Öz (3) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya Beyşehir kara yolu Altınapa Barajı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kemer idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobil, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mustafa Kemer (70) ile eşi Senem Kemer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan torunları Kerem Öz ise ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen çiftin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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