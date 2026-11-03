Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü Konya'da şarampole devrildi! 45 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü Konya'da şarampole devrildi! 45 yaralı Haber Videosunu İzle
Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü Konya'da şarampole devrildi! 45 yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'dan Iğdır'a giden Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, gece saat 02.00 sıralarında Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 45 kişi yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan yaklaşık 40'ının durumu hafif; 5 kişi Konya'ya, 3 kişi Seydişehir'e sevk edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı.

ANTALYA-IĞDIR SEFERİNİ YAPIYORDU

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü Isparta Beyşehir kara yolunda seyir halindeyken Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANELERE DAĞITILDI

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya'ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 137 sitede yayınlandı.
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük

Talep reddedilince cipi yaktılar! Kundakçılar 18 yaşından küçük
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınecogenç:

uykusuz şoförler çok çalışan şoförler ve tam Sorulmayan hesaplar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi

İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi
Deniz Ateş Bitnel'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sert yanıt: Müfterisin!

Türk futbolunda tansiyon yükseldi! TFF Başkanı'na hodri meydan dedi
1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi

Kayseri'de sıra dışı olay! Bir anda sahada beliriverdi
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Nazilli'de 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı! Annesi adliyede bayıldı

15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakladı! Annesi adliyede bayıldı
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor

Yeni teknik direktörüyle resmen anlaştı: İstanbul'a geliyor
Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

Tarihi zirve öncesi pes dedirten önlem!