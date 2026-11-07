Lösemili Çocuklar Vakfı'nın düzenlediği yürüyüşe Konya'da aileler ve çocuklar katıldı

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın düzenlediği yürüyüşe Konya'da aileler ve çocuklar katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen yürüyüş için katılımcılar Alaaddin Bulvarı'nda toplandı. Aileler ve çocuklar bulvarda tur atarken bazı katılımcılar eski model klasik arabalarla korteje eşlik etti.
Konya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından organize edilen yürüyüş öncesi katılımcılar Alaaddin Bulvarı'nda toplandı.
Aileler ve çocuklar Alaaddin Bulvarı'nda tur attı.
Katılımcılardan bazıları eski model klasik arabalarla korteje eşlik etti.
Kaynak: AA