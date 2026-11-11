Konya Halkapınar'da akıma kapılan 2 işçiden 1'i öldü, 1'i yaralandı

Konya Halkapınar'da akıma kapılan 2 işçiden 1'i öldü, 1'i yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Halkapınar ilçesinde Halkapınar-İvriz yolu üzerinde elektrik direğinde çalışan 2 işçi akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 29 yaşındaki biri yaşamını yitirdi, 19 yaşındaki diğeri yaralandı; olayla ilgili inceleme sürüyor.
Konya'nın Halkapınar ilçesinde elektrik direğinde akıma kapılan işçilerden Ali Köker (29) öldü, Aydın Çetin (19) yaralandı.
Olay, dün Halkapınar-İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi işçileri Ali Köker ve Aydın Çetin, elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 işçi, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Köker, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ali Köker'in cenazesi bugün kılınan namaz sonrası Karayusuflu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.