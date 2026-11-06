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Konya'da sokakta 2 kişinin bıçakladığı genç ağır yaralandı, 2 şüpheli yakalandı

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Konya'nın Meram ilçesinde sokakta tartıştığı 2 kişiyle kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan genç ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da tartıştığı 2 kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Altınkılıç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen A.D. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., 2 kişi tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı A.D., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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