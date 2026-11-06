Kulu'da Ayşe S.'ye 6,5 milyon liralık zimmetten 13 yıl 10 ay 20 gün hapis verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede satış memuru ve zabıt katibi olarak görev yapan memur ve ihale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl tutuklanan Ayşe S., 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, zimmetine geçirdiği paraları bahis sitelerinde kaybettiğini söyledi.

Kulu Adliyesinde zabıt katibi ve satış memuru olarak görev yapan Ayşe S., 2024 yılının başından itibaren icra işlemleri ile Milli Emlak üzerinden hazine adına yatırılan paralardan bir kısmını kendi hesabına aktardı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen usulsüz işlemlerle yaklaşık 6,5 milyon lira sanığın kontrolüne geçti. Geçtiğimiz yıl eşinin durumu fark ederek yetkili mercilere bildirmesiyle Ayşe S. yaptıklarını itiraf etti. Geçen yıl aralık ayında mahkemeye çıkarılan Ayşe S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık Ayşe S. hakkındaki davanın karar duruşması Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada savunma yapan Ayşe S., suç isnadını kabul etti. Zimmetine geçirdiği paraları bahis oynayarak kaybettiğini ifade eden sanık, paraları annesinin mobil bankacılık hesabı üzerinden kullandığını söyledi. Ayşe S., savunmasında, "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım, eşim de durumu yetkili mercilere bildirdi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı