Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya merkezli 16 ilde düzenlenen Paravan-2 operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya merkezli 16 ildeki Paravan-2 operasyonunda 29 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Polis, sahte uygulama ve siteler üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada 4 ayrı olayda 4 milyon 835 bin TL zarar tespit etti.

KONYA merkezli 16 ilde 'Paravan-2' adı verilen operasyonda 29 kişi ' Nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün sahte uygulama ve internet siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan kazanç grafikleri göstererek yatırım yapmaya teşvik edip, dolandırıcılık yaptığı bilgisini aldı.

BANK HESAPLARINDA 284 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan polis, 4 ayrı olayda toplam 4 milyon 835 bin TL maddi zararın oluştuğu, şüpheliler ve bağlantılı paravan şirketlere ait banka hesaplarının bir aylık toplam işlem hacminin ise 284 milyon 905 bin TL olduğu belirledi. Ardından bugün sabah saatlerinde 'Paravan-2' adı verilen operasyonun düğmesine basıldı. Konya merkezli 16 ilde gerçekleşen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: KONYA DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış37

8 kişiyi öldüren seri katilin ilk ifadesi! Derdi buymuş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! Şekeri sınırda çıktı

6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! O değer sınırda
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi

Emre geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de bomba ayrılıklar
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor13

Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu

Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı

Liverpool maçı öncesi söyledikleri ortaya çıktı