Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya ve Çanakkale'deki operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 262 bin lira ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya ve Çanakkale'deki operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 262 bin lira ele geçirildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya ve Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 262 bin lira, 1 tabanca ve 15 cep telefonu ele geçirildi; fuhuş yaptığı tespit edilen 16 kadın hakkında işlem yapıldı.

Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik 3 ay süren kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Konya ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, Konya'da 6, Çanakkale'de 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca, 262 bin lira para, 15 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 16 kadın hakkında da gerekli işlemler yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla GÖKSEM'e teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

Cebeci sessizliğini bozdu! Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin olay sözler
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

17 ay sonra tahliye edilen Hakan Bahçetepe ilk açıklamasını yaptı
SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı