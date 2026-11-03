Konya'da zabıt katibi zimmet suçundan 13 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırıldı

Konya'da zabıt katibi zimmet suçundan 13 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, zimmet suçundan yargılanan zabıt katibi sanığı 13 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırdı. Kulu Adliyesi'nde görevliyken 2 Aralık 2025'te zimmet iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan sanığa zincirleme zimmet suçundan iyi hal indirimi uygulandı.
Konya'da görev yaptığı adliyede zimmetine para aktardığı gerekçesiyle yargılanan zabıt katibi sanığa, 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ayşe S. ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık Ayşe S'yi, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan, "iyi hal" indirimiyle 13 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.
Ayşe S, Kulu ilçesinde görev yaptığı Kulu Adliyesi'nde, 2 Aralık 2025'te, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.