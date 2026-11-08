Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Meram'da pasta kursunda fırın parladı, 2'si usta öğretici 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Meram'da pasta kursunda fırın parladı, 2'si usta öğretici 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde pasta ve tatlıcılık kursunda çalıştırılan doğal gaz fırınında gaz sıkışması sonucu alevli parlama meydana geldi. Vücudunda yanıklar oluşan 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer 5 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KONYA'da, pasta ve tatlıcılık kursunda çalıştırılan doğal gaz fırını, gaz sıkışması sonucu alevlendi. Meydana gelen parlama nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi Toros Sokak'taki mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. Pasta ve tatlıcılık kursunda, sınav öncesi çalıştırılan doğal gaz fırınında, gaz sıkışması sonucu aniden alevli parlama meydana geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve kendilerine ait araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler ise itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Esenyurt'ta kelepçesi açılarak kaçırılan firari, 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı

Kelepçesini açıp kaçırmışlardı! 6 ay sonra dronla yakalandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı13

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira21

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Okul önünde böyle kavga ettiler! Arkasını dönünce başına kaskı indirdi

Kavgada yapılmayacak hareket! Hem de rakibi arkasını dönmüşken
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler22

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Transferi için ilk kez konuştu