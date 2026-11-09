Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk, Konya Hüyük'teki Sonsuz Şükran Köyü'nde yaklaşık 250 fidanla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle anıldı. 10 Kasım kapsamındaki törende yaklaşık 250 fidan toprakla buluşturuldu; etkinliğe Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer ve protokol üyeleri katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle anıldı.

Sanatçıların kerpiç evleriyle tanınan köyde gerçekleştirilen törende, yaklaşık 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Çavuş Mahallesi'nde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği, bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirildi.

Anma ve fidan dikim törenine Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Hüyük İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Furkan Özen, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mehmet Bilgi, Belediye meclis üyeleri, Çavuş Mahallesi Muhtarı Hacı Ali Kovancı, Hüyük YEG Derneği Müdürü Osman Gamsız, Sonsuz Şükran Köyü sakinleri ve çevre yörelerden gelen gönüllüler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Sadık Sefer ve AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mehmet Bilgi, Atatürk'ün anıldığı böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirilen fidan dikiminin çevrenin yeşillendirilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazar Ergüçlü'den iddialı tercih! Şık elbisesi dikkat çekti

İnci Taneleri'nin Dilber'i göz doldurdu
AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz17

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor12

Bir dönemin efsanesi TikTok'ta milletten para dileniyor

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler27

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler