Kilis Haber, Kilis Son Dakika Haberleri - Haberler

Kilis 142.541 (2019 itibarıyla) 142.541 20° 20° Sağanak Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:19 Öğle

12:36 İkindi

16:17 Akşam

19:17 Yatsı

20:37 Vali Recep Soytürk Bld. Başkanı Servet Ramazan - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.kilis.gov.tr/ Belediye Sitesi http://www.kilis.bel.tr/ Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 4 Yüzölçümü 1.521 km2 Rakım 640m Posta Kodu 79000 Alan Kodu 348 Plaka Kodu 79 Koordinatı 36.71611, 37.115 Kilis Seçim Sonuçları

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kilis, Akdeniz ile Güneydoğu bölgelerine geçiş alanındadır. Suriye ile sınır komşusudur. Çivi yazısı ile yazılmış bir Asur betiğinde “Ki-li-zi” yerleşiminden söz edilmekte, buranın da bugünkü “Kilis” olduğu görüşü oldukça yaygındır. Kilis’in yüzölçümü 1.444 km2’dir. Elbeyli, Merkez, Musabeyli ve Polateli olmak üzere 4 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kilis haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kilis son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,