Kilis Haber, Kilis Son Dakika Haberleri - Haberler

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Kilis Haberleri

Kilis haber, Kilis son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kilis'te esnafa bayram denetimi

Kilis'te esnafa bayram denetimi

Kilis - 55 Dakika Önce
İHH, Suriye'deki yetimler için iftar programı düzenledi

İHH, Suriye'deki yetimler için iftar programı düzenledi

Kilis - Dün 20:00
Kilis'te bayram şekerleri tezgahları renklendirdi

Kilis'te bayram şekerleri tezgahları renklendirdi

Kilis - Dün 18:42
Kilis'te bayram şekerleri tezgahları renklendirdi

Kilis'te bayram şekerleri tezgahları renklendirdi

Kilis - Dün 17:18
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Kilis'te konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Kilis'te konuştu Açıklaması

Kilis - Dün 00:16
Kilis'te aranması olan 13 zanlıdan 2 si tutuklandı

Kilis'te aranması olan 13 zanlıdan 2 si tutuklandı

Kilis - 18.04.2023
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kilis - 18.04.2023
Depremi yaşayan Kilis'te Kadir gecesinde camiler doldu taştı

Depremi yaşayan Kilis'te Kadir gecesinde camiler doldu taştı

Kilis - 18.04.2023
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Kilis - 17.04.2023

Kilis

Nüfus142.541 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2020°

Sağanak Yağmurlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:19 		Öğle
12:36 		İkindi
16:17 		Akşam
19:17 		Yatsı
20:37
ValiRecep Soytürk
Bld. BaşkanıServet Ramazan - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.kilis.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi http://www.kilis.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı4
Yüzölçümü1.521 km2
Rakım640m
Posta Kodu79000
Alan Kodu348
Plaka Kodu79
Koordinatı36.71611, 37.115
Kilis Seçim Sonuçları
Kilis Gündemindeki Kişiler
KİLİS'TE MOTORSİKLET DEVRİLDİ 3 YARALI

KİLİS'TE MOTORSİKLET DEVRİLDİ 3 YARALI

Kilis - 17.04.2023
Kilis'teki motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

Kilis'teki motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

Kilis - 17.04.2023
MHP Kilis'te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı

MHP Kilis'te Seçim Koordinasyon Merkezi açtı

Kilis - 17.04.2023
Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerimize eş zamanlı saldırı: 4 Mehmetçik yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerimize eş zamanlı saldırı: 4 Mehmetçik yaralandı

Kilis - 16.04.2023
Kilis'te çöken 4 katlı binanın enkaz kaldırma işlemi sürüyor

Kilis'te çöken 4 katlı binanın enkaz kaldırma işlemi sürüyor

Kilis - 16.04.2023

Kilis'te esnafa bayram denetimi
Kilis'te çöken 4 katlı binanın enkaz kaldırma işlemi sürüyor

Kilis'te çöken 4 katlı binanın enkaz kaldırma işlemi sürüyor

Kilis - 15.04.2023
Kilis'te motosiklet şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kilis'te motosiklet şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kilis - 15.04.2023
Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Kilis - 14.04.2023
Kilis'te çöken apartman enkazında arama çalışması başlatıldı

Kilis'te çöken apartman enkazında arama çalışması başlatıldı

Kilis - 14.04.2023
Kilis'te ağır hasarlı bir bina çöktü

Kilis'te ağır hasarlı bir bina çöktü

Kilis - 14.04.2023
Kilis'te boş bina çöktü

Kilis'te boş bina çöktü

Kilis - 14.04.2023
Depremlerden etkilenen Malatya ve Kilis'te cuma namazı kılındı

Depremlerden etkilenen Malatya ve Kilis'te cuma namazı kılındı

Kilis - 14.04.2023
TAKİP ETTİKLERİ ARACI DURDURUP 148 BİN TL GASBEDEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

TAKİP ETTİKLERİ ARACI DURDURUP 148 BİN TL GASBEDEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kilis - 14.04.2023
Kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı

Kilis - 13.04.2023
Kilis'te FETÖ firarisi yakalandı

Kilis'te FETÖ firarisi yakalandı

Kilis - 13.04.2023
Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

Kilis - 13.04.2023
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Kilis - 13.04.2023
Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Kilis - 13.04.2023
Kilis'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Kilis'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Kilis - 13.04.2023
Kilis'te 350 depremzedeye çadırda iftar

Kilis'te 350 depremzedeye çadırda iftar

Kilis - 12.04.2023
CHP Kilis Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kilis Adayları!

CHP Kilis Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kilis Adayları!

Kilis - 10.04.2023
Kazada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kilis - 09.04.2023
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kilis - 09.04.2023
Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı

Kilis - 09.04.2023
AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

Kilis - 09.04.2023
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü

Kilis - 08.04.2023
9 yaşındaki Gina'nın su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı

9 yaşındaki Gina'nın su kuyusunda ölü bulunduğu evde yangın çıktı

Kilis - 08.04.2023
Gina'nın cesedinin su kuyusunda bulunmasından sonra Suriyeliler sokaklara döküldü: Kısas istiyoruz

Gina'nın cesedinin su kuyusunda bulunmasından sonra Suriyeliler sokaklara döküldü: Kısas istiyoruz

Kilis - 07.04.2023
Kilis'te yaşanan cinayette yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te yaşanan cinayette yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kilis - 07.04.2023
Kilis'te vahşet: Kayıp kız çocuğu boynuna briketle bağlı halde kuyuda ölü bulundu

Kilis'te vahşet: Kayıp kız çocuğu boynuna briketle bağlı halde kuyuda ölü bulundu

Kilis - 07.04.2023
Kilis'te Gazi ve şehit aileler iftarda buluştu

Kilis'te Gazi ve şehit aileler iftarda buluştu

Kilis - 07.04.2023
Kız çocuğunun kuyuda cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

Kız çocuğunun kuyuda cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

Kilis - 06.04.2023
Kilis'te vahşet! Kayıp kız çocuğu beline briket bağlı halde kuyuda ölü bulundu

Kilis'te vahşet! Kayıp kız çocuğu beline briket bağlı halde kuyuda ölü bulundu

Kilis - 06.04.2023
Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Kilis - 06.04.2023
Kilis İftar, İmsak ve Sahur vakti ne zaman? 4-5 Nisan (Salı-Çarşamba) Kilis ve ilçeleri sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta?

Kilis İftar, İmsak ve Sahur vakti ne zaman? 4-5 Nisan (Salı-Çarşamba) Kilis ve ilçeleri sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta?

Kilis - 04.04.2023
KİLİS'TE TIR, PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI 3 YARALI

KİLİS'TE TIR, PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI 3 YARALI

Kilis - 24.03.2023
Kilis'te park halindeki konteyner yüklü tıra çarpan tırdaki 3 kişi yaralandı

Kilis'te park halindeki konteyner yüklü tıra çarpan tırdaki 3 kişi yaralandı

Kilis - 24.03.2023
Depremzede öğrenciler deprem korkusunu müzikle atıyor

Depremzede öğrenciler deprem korkusunu müzikle atıyor

Kilis - 20.03.2023
Kilis'te arazide toplu halde dolaşan 30 göçmen yakalandı

Kilis'te arazide toplu halde dolaşan 30 göçmen yakalandı

Kilis - 20.03.2023
Kilis'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis - 20.03.2023
Kilis'te araçlara halılı kartonlu 'dolu' önlemi

Kilis'te araçlara halılı kartonlu "dolu" önlemi

Kilis - 18.03.2023
Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kilis, Akdeniz ile Güneydoğu bölgelerine geçiş alanındadır. Suriye ile sınır komşusudur. Çivi yazısı ile yazılmış bir Asur betiğinde “Ki-li-zi” yerleşiminden söz edilmekte, buranın da bugünkü “Kilis” olduğu görüşü oldukça yaygındır. Kilis’in yüzölçümü 1.444 km2’dir. Elbeyli, Merkez, Musabeyli ve Polateli olmak üzere 4 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kilis haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kilis son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,
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