Kilis Haber, Kilis Son Dakika Haberleri - Haberler

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Kilis Haberleri
Kilis haber, Kilis son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kilis
142.541 (2019 itibarıyla)
20°
Sağanak Yağmurlu
Namaz Vakitleri
|İmsak
04:19
|Öğle
12:36
|İkindi
16:17
|Akşam
19:17
|Yatsı
20:37
|Vali
|Recep Soytürk
|Bld. Başkanı
|Servet Ramazan - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.kilis.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|http://www.kilis.bel.tr/
|Bölgesi
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|4
|Yüzölçümü
|1.521 km2
|Rakım
|640m
|Posta Kodu
|79000
|Alan Kodu
|348
|Plaka Kodu
|79
|Koordinatı
|36.71611, 37.115
|Kilis Seçim Sonuçları
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Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kilis, Akdeniz ile Güneydoğu bölgelerine geçiş alanındadır. Suriye ile sınır komşusudur. Çivi yazısı ile yazılmış bir Asur betiğinde “Ki-li-zi” yerleşiminden söz edilmekte, buranın da bugünkü “Kilis” olduğu görüşü oldukça yaygındır. Kilis’in yüzölçümü 1.444 km2’dir. Elbeyli, Merkez, Musabeyli ve Polateli olmak üzere 4 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kilis haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kilis son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,