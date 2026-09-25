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AFAD ve itfaiye ekipleri Kilis'te su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuğu kurtardı

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AFAD ve itfaiye ekipleri Kilis'te su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuğu kurtardı
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Kilis'te bir evin bahçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis'te oyun oynarken su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 13 yaşındaki K.H., oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Boyunu aşmayan su kuyusuna düşen çocuk, olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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