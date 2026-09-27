Kilis'te iddiaya göre tarlasında çalışırken traktörden düşen çiftçi hayatını kaybetti

Kilis'te iddiaya göre tarlasında çalışırken traktörden düşen çiftçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te tarlasında çalıştığı sırada iddiaya göre traktörden düşen 65 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çiftçinin cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KİLİS'te, tarlasında çalıştığı sırada traktörden düşen çiftçi Mehmet Ünal (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ünal, kullandığı 27 TL 114 plakalı traktörüyle tarlasında çalışırken düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ünal'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı