Kilis Hisar'da jandarma 40 kilo 500 gram esrar ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı

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KİLİS'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, merkeze bağlı Hisar köyünde 1 şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 40 kilo 500 gram esrar ile 65 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı