Kilis Hisar'da jandarma 40 kilo 500 gram esrar ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı

Kilis Hisar'da jandarma 40 kilo 500 gram esrar ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kilis'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışması kapsamında Hisar köyündeki adrese operasyon düzenlendi. Aramada 40 kilo 500 gram esrar ile 65 kök kenevir ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
KİLİS'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, merkeze bağlı Hisar köyünde 1 şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 40 kilo 500 gram esrar ile 65 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı