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Kilis'te "Sokaklar Güvende" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

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Kilis'te, "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Kilis'te, "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde kazanç elde etmek amacıyla tefecilik yapma, cebir kullanarak para tahsil etme suretiyle yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj ve eziyet etme ile sahte doktor raporu tanzim edilmesini sağlama eylemlerinde bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için 19 adrese eş zamanlı düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerden birinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlenirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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