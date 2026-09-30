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Kilis'te kamu görevlileriyle bağlantı vaadiyle 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kilis'te kamu görevlileriyle bağlantı vaadiyle 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Kilis'te kamu görevlileriyle bağlantıları olduğunu söyleyerek iş gördürme vaadiyle menfaat temin ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

KİLİS'te, kamu görevlileriyle bağlantıları olduğunu söyleyerek iş gördürme vaadiyle menfaat temin ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, mağdurları kamu görevlileriyle ilişkileri olduğu yönünde söylemlerle kandırarak menfaat temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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