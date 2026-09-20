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Jandarma ve korucular, Kilis Polateli'de kaybolan Down sendromlu çocuğu buldu

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Jandarma ve korucular, Kilis Polateli'de kaybolan Down sendromlu çocuğu buldu
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Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuk, jandarma ve güvenlik korucularının dron destekli arama çalışmasıyla Söğütlü köyü yakınlarında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.

Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuğu, jandarma ve güvenlik korucuları buldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Eğlen köyünde yaşayan H.A, kardeşi C.A'nın kaybolduğunu fark ederek durumu Polateli İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularınca bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Dron desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucu C.A, Söğütlü köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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