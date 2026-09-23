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Kilis Valisi, Polateli'deki Ravanda Kalesi'nde Türk bayrağını düzelten genci kabul etti

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Kilis Valisi, Polateli'deki Ravanda Kalesi'nde Türk bayrağını düzelten genci kabul etti
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Kilis'in Polateli ilçesindeki Ravanda Kalesi'nde Türk bayrağını düzelten genç, Vali Ömer Kalaylı'nın makamında kabul edildi. Kalaylı, bayrağa gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür ettiği gence kırmızı kadife kutu içinde Türk bayrağı hediye etti.

Vali Ömer Kalaylı, Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesi'nde Türk bayrağını düzeltmek için ayakkabılarını çıkararak direğe tırmanan Ahmet Kuş'u makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden Ahmet Kuş, direğe dolanmış haldeki Türk bayrağını görünce ayakkabılarını çıkararak direğe tırmanmış ve bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağlamıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Vali Kalaylı, Ahmet Kuş'u makamında kabul ederek Türk bayrağına karşı gösterdiği hassasiyet ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Bir süre Kuş ile sohbet eden Kalaylı, Ahmet Kuş'a kırmızı kadife kutu içerisinde Türk bayrağı hediye etti. Kabulde Kilis Polateli Kaymakamı Esra Bozan da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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