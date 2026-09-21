Haberler

Kilis'te jandarma ekipleri, 40 kilo 500 gram esrar ve 65 kök kenevir ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te jandarma ekipleri, 40 kilo 500 gram esrar ve 65 kök kenevir ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şüphelinin adresinde arama yapıldı. Aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şüphelinin adresinde yaptıkları aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Rusya'dan Kiev'e gece saldırısı: Anne ve çocukları hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti
Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı

Tahliye edilen eski DHMİ yöneticisi yeniden gözaltına alındı
Akıllı saatin verdiği 'uyku puanı' bilimsel değil! Sahte puan verilen deneyde katılımcılar gerçekten yorgun çıktı

Uyku puanı uydurma çıktı! Sahte puan alanlar yorgun hissetti
Yatırımcının parası ne olacak? Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu 'sistemik risk' diyerek uyardı

Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu "sistemik risk" diyerek uyardı
Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! 'Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı'

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü!
Türkiye'den gitti, Portekiz'i sallıyor! Farioli'den 7'de 7

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Tüp mide ameliyatı sonrası çilesi bitmedi! 3 kez ameliyat olan İlkcan İlhan'dan yardım çağrısı

Zayıflamak için ameliyat oldu! 3 ameliyattan sonra tek dileği kaldı