Kilis'te jandarma ekipleri, 40 kilo 500 gram esrar ve 65 kök kenevir ele geçirdi

Kilis'te jandarma ekipleri, 40 kilo 500 gram esrar ve 65 kök kenevir ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şüphelinin adresinde arama yapıldı. Aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şüphelinin adresinde yaptıkları aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA