Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada
Siirt-Pervari kara yolu projesi kapsamında Kilis köyü yakınlarında gerçekleştirilen kontrollü patlatma, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Siirt-Pervari kara yolu projesi kapsamında Kilis köyü yakınlarında gerçekleştirilen kontrollü patlatma, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Siirt-Pervari kara yolu projesi kapsamında sert kaya kütlelerinin parçalanması amacıyla gerçekleştirilen patlatmanın ardından bölgede yoğun toz oluştu. Patlatma sırasında oluşan görüntüler cep telefonu kameralarına yansırken, bölgede yol yapım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı