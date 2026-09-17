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Kilis'te uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

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Kilis'te uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
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Kilis'te Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Kilis'te Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Şeyh Muhammet Tepesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, üzerlerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe Kilis Valisi Ömer Kalaylı da katılarak çocuklar ile birlikte uçurtma uçurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, "Başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların gölgesinde hayatlarını sürdürmeye çalışan çocukların yaşadığı acılara dikkat çekmek amacıyla Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği için bir aradayız." dedi.

Program, öğrencilerin uçurtmalarını gökyüzüne bırakmalarının ardından verilen barış mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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