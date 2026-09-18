Haberler

Kilis'te motosiklet sürücüsü öldü, beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki 1 kişi ağır yaralandı. Küçük Sanayi Sitesi kavşağındaki kazanın ardından beton mikseri sürücüsü gözaltına alınırken cenaze Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kilis'te beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin'in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosikletteki A.A. ise ağır yaralandı.

Aytekin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de neler oluyor? Yerine gelecek isim bile belli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Motorine indirim geliyor

İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Beklenen haber geldi
Motosiklet kazalarında alarm veren tablo! Bakan Çiftçi yeni eylem planını açıkladı

Trafikte yeni sayfa açılıyor! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı

Biri G.Saray'da oynuyor! Milli Takım'da iki yıldızın kalemini kırdı
4. kattan düşen otizmli Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf: Beni erkek arkadaşımla görünce...

Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf: Beni erkek arkadaşımla görünce...
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Halden 50 liraya aldığı biberi 190 liraya satan zincir markete milyonluk ceza

Yüzde 280 kar olur mu? Bakanlık etiketteki dev farkı affetmedi