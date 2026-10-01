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Gaziantep İslahiye'de şarampole devrilen tırın yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hatay-Kilis kara yolu Kazıklı Mahallesi mevkisinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ilk müdahaleyle İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

L.D. idaresindeki 33 BFV 213 plakalı tır, Hatay-Kilis kara yolu Kazıklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü L.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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