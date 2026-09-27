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Kilis'te tarlasını sürerken traktörden düşen 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Kilis'te tarlasını sürerken traktörden düşen 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Kilis'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tarlasını süren 65 yaşındaki kişi, manevra sırasında traktörden düştü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi; cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kilis'te kullandığı traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tarlasını süren Mehmet Ünal (65), manevra yaptığı sırada traktörden düştü.

İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünal'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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