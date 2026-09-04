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Kilis'te Kadına Karşı Şiddet ve KADES Bilgilendirmesi

Kilis'te Kadına Karşı Şiddet ve KADES Bilgilendirmesi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı köylerde vatandaşlara 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' hakkında bilgilendirme yaptı. Faaliyet kapsamında 6284 sayılı kanun ve kadına karşı şiddetin önlenmesi uygulamaları anlatıldı, ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak kullanımı ve sağladığı imkanlar aktarıldı.

Kilis'te vatandaşlara kadına karşı şiddet ve KADES bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elbeyli ilçesine bağlı köylerde vatandaşlara "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında vatandaşlara 6284 sayılı kanun ile kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak uygulamanın kullanımı ve sağladığı imkanlar anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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