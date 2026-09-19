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Beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı Kilis'te karı koca yaşamını yitirdi

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Beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı Kilis'te karı koca yaşamını yitirdi
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Kilis'te beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ahmet Zafer Aydemir olay yerinde, eşi Azize Aydemir ise hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kilis’te meydana gelen trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. Beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan Ahmet Zafer Aydemir ve eşi Azize Aydemir ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Zafer Aydemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan eşi Azize Aydemir ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Azize Aydemir, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karı kocanın hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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