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Kilis'te bugüne kadar 38 okuldan 4 bin 64 öğrenci uygulamalı trafik eğitimi aldı

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Kilis'te bugüne kadar 38 okuldan 4 bin 64 öğrenci uygulamalı trafik eğitimi aldı
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İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Kilis'te bugüne kadar 38 okuldan 4 bin 64 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri ve güvenli geçiş kuralları anlatıldı.

Kilis'te 38 okuldan 4 bin 64 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında Vali Ömer Kalaylı, Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ve AFAD İl Müdürü Arif Mencik ile birlikte Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki uygulamalı eğitimlerde öğrenciler trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli geçiş kuralları konusunda bilgilendirildi. Çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 38 okuldan 4 bin 64 öğrencinin trafik eğitimiyle buluşturulduğu belirtildi.

Yetkililer, Kilis merkezden köylere kadar tüm çocukların trafik bilinciyle buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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