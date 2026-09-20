Kilis Polateli'de kaybolan down sendromlu çocuk dron destekli aramayla bulundu

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Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan down sendromlu çocuk, jandarma ve güvenlik korucularının dron destekli arama çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Polateli ilçesine bağlı Eğlen köyünde ikamet eden H.A., 20 Eylül 2026 tarihinde down sendromlu kardeşi C.A.'nın kaybolduğunu belirterek Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan ekipler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Dron desteğiyle sürdürülen arama çalışmalarında kayıp çocuk, Söğütlü köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı