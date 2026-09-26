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13 yaşındaki çocuk Kilis'te oyun oynarken düştüğü su kuyusundan kurtarıldı

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13 yaşındaki çocuk Kilis'te oyun oynarken düştüğü su kuyusundan kurtarıldı
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Kilis'te bir evin bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, su kuyusuna düştü. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te su kuyusuna düşen H.K. (13), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde, Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu K.H, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle K.H. kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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