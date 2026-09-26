13 yaşındaki çocuk Kilis'te oyun oynarken düştüğü su kuyusundan kurtarıldı

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KİLİS'te su kuyusuna düşen H.K. (13), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde, Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu K.H, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle K.H. kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı