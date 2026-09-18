Haberler

Okul servis araçları tek tek kontrol edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okul servis araçları tek tek kontrol edildi
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis’te 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimler artırıldı.

Kilis'te 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimler artırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kent genelindeki servis araçları tek tek kontrol edilerek sürücü ve araçların belgeleri incelendi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik kontrol ve denetimlerini artırdı.

Kilis il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci taşıyan servis araçları tek tek durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin ve araçların kayıt ve belgeleri incelenirken, servis araçlarının öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına uygunluğu da kontrol edildi.

Ekipler tarafından sürücülere yönelik yerinde eğitim ve bilgilendirme yapılırken, okul servis araçlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, öğrenci taşımacılığında güvenliğin sağlanması amacıyla servis araçlarına yönelik kontrol ve denetimlerin okul müdürlükleriyle koordineli şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve İçişleri düğmeye bastı! İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe

MİT ve emniyetten İsrail bağlantılı 28 şirkete baskın: 175 gözaltı

Suriyeli sanatçı Assala Nasri 15 yıl sonra Şam'a döndü

Esad rejiminden kaçmıştı! Ünlü sanatçının dönüşü muhteşem oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler

Mahalleliyi canından bezdirdi! Gece yarısı sokağa döküldüler
Uyuşturucu operasyonunda Afra Saraçoğlu ve Melisa Şenolsun da gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 ünlü oyuncu da gözaltında
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı

Tam 20 gol atıldı! Yok böyle bir gece