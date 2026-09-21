Eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Merve Keklikçi, Kilis'te defnedildi

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen 27 yaşındaki Merve Keklikçi, memleketi Kilis'te düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Harun Keklikçi (32), evlerinde eşi Merve Keklikçi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Keklikçi, evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş etti. Daha sonra evden çıkan şüpheli, elindeki tüfekle çevreye ateş açtı. Olayda sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile 3 çocuk yaralandı.

Eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Harun Keklikçi'nin evinde yapılan incelemede Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 kadın ile 3 çocuk hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öldürülen kadın Kilis'te defnedildi

Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Merve Keklikçi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Memleketi Kilis'e getirilen cenaze, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı