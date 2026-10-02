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Kilis'te Dünya Yürüyüş Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi, 10 bin adım önerildi

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Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Vali Yardımcısı Eray Gürsoy, günlük 10 bin adımı tüm vatandaşlara önerdi.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla yürüyüş organize edildi.

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sonrası gazetecilere açıklama yapan Kilis Vali Yardımcısı Eray Gürsoy, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Gürsoy, günlük 10 bin adımı tüm vatandaşlara önerdiklerini belirtti.

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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