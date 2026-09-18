Haberler

Kilis'te beton mikseriyle çarpışan motosiklette Aytekin öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te beton mikseriyle çarpışan motosiklette Aytekin öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Gaziantep-Kilis kara yolu sanayi sitesi mevkisinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin (55) hayatını kaybetti, yolcu A.A. ağır yaralandı. Polis, beton mikseri şoförünü gözaltına aldı ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KİLİS'te beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin (55) hayatını kaybetti, beraberindeki A.A. ise ağır yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Kilis kara yolu sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin'in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet çarpıştı. ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklette yolcu konumundaki A.A ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Aytekin'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Beton mikserinin şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğu boş arazide darbettiler

Okul çıkışı boş araziye götürüp kabusu yaşattılar
İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Motorine indirim geliyor

İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Beklenen haber geldi
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Yağız Sabuncuoğlu hakkında karar
Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray maçı öncesi şoke oldu