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Kilis Musabeyli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçta 3 kişi ağır yaralandı

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Kilis Musabeyli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçta 3 kişi ağır yaralandı
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı; kazada araçtaki 3 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki iki kişi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis'te hafif ticari araç ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

M.D. (70) idaresindeki 79 DZ 753 plakalı hafif ticari araç, Musabeyli ilçesi Şenlikçe köyü mevkisinde, R.Ç. (60) yönetimindeki 06 FHF 726 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki N.D. (68) ve Ö.D. (37), Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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