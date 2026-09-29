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Kilis Acar'da 25 traktör römorkuna reflektör takıldı, sürücüler bilgilendirildi

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Kilis Acar'da 25 traktör römorkuna reflektör takıldı, sürücüler bilgilendirildi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 'Güvenli Tarım Güvenli Traktör' projesi kapsamında Acar köyünde 25 tarım aracı kullanıcısı bilgilendirildi. Reflektörü bulunmayan 25 traktör römorkuna reflektör takıldı, projenin traktör kazalarını önlemeye yönelik sürdürüleceği belirtildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, tarım aracı kullanımının daha güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen "Güvenli Tarım Güvenli Traktör" projesi kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Valilik Oluru ile yürütülen proje kapsamında, 28 Eylül 2026 günü Kilis Merkez ilçesine bağlı Acar köyünde 25 tarım aracı kullanıcısına "Güvenli Traktör Kullanımı, Traktör Güvenlik Tertibatları ve Trafik Güvenliği" konularında bilgilendirme yapıldı. Çalışma kapsamında reflektör bulunmayan 25 traktör römorkuna reflektör takılması sağlandı.

Bölgede traktör kazalarının önlenmesine yönelik projenin kararlılıkla yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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