Kilis’te COP31 hazırlıkları kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi

Kilis'te COP31 hazırlıkları kapsamında iklim değişikliği, dijital ayak izi, dijital israf ve çocuk hakları konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Kilis'te COP31 hazırlıkları kapsamında 81 ilde 95 noktada eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Etkinlikte çocuklarla birlikte geri dönüşüm malzemeleri değerlendirilerek iklim ve çevre konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Kilis Çocuk Hakları İl Komitesi Temsilcisi Sosyal Hizmet Uzmanı Kübra Karakuş Keskin, COP31 kapsamında 81 ilde 95 noktada eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık etkinliği için bir araya geldiklerini belirtti. Çocuklarla birlikte geri dönüşüm malzemelerini değerlendirdiklerini ifade eden Keskin, iklim ve çevre konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar hazırladıklarını söyledi.

Çocukların sesinin yalnızca bugün için değil, gelecek için de önemli olduğunu belirten Keskin, etkinlikle çocukların çevre ve iklim değişikliği konularındaki farkındalığının artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Öte yandan, etkinliğe katılan çocuklar da programın güzel geçtiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı