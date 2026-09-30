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Kilis'te Mehmet Keçik Ortaokulu öğrencileri polislerle rol model etkinliğinde buluştu

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Kilis'te Mehmet Keçik Ortaokulu öğrencileri polislerle rol model etkinliğinde buluştu
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Kilis'te 'Okulda Huzur, Hayatta Başarı' projesi kapsamında Mehmet Keçik Ortaokulu'nda rol model etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere kişisel güvenlik, akran zorbalığı, güvenli sosyal medya ve 112 hattının doğru kullanımı anlatıldı; polis ekiplerine sorularını yönelttiler.

Kilis'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Okulda Huzur, Hayatta Başarı" projesi kapsamında Mehmet Keçik Ortaokulu'nda rol model etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere kişisel güvenlik kuralları, polislik mesleği, akran zorbalığıyla mücadele, güvenli sosyal medya kullanımı ile 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı ve önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, günlük hayatta ve dijital ortamlarda karşılaştıkları sorunlara ilişkin merak ettikleri soruları polis ekiplerine yönelterek sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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