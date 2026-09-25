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Kilis'te darp görüntülerine ilişkin 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı

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Kilis Valiliği, Ekrem Çetin Mahallesi Erdem Sokak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin adli işlem başlatıldığını, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine belirlenen 3 şüpheliden 1'inin gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kilis'te sosyal medyada paylaşılan darp görüntülerine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Erdem Sokak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden birini gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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