Kilis'te darp görüntülerine ilişkin 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı

Kilis'te darp görüntülerine ilişkin 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kilis Valiliği, Ekrem Çetin Mahallesi Erdem Sokak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin adli işlem başlatıldığını, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine belirlenen 3 şüpheliden 1'inin gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kilis'te sosyal medyada paylaşılan darp görüntülerine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi Erdem Sokak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin adli işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden birini gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA