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Eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

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Eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadın Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle vurulan kadın, memleketi Kilis'te toprağa verildi. Cenazeye Kilis Valisi Ömer Kalaylı da katılarak aileye taziye dileklerini iletti; olayda rastgele açılan ateş sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep'te eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, memleketi Kilis'te toprağa verildi.

Merve K'nin cenazesi, işlemlerinin ardından Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Merve K'nin yakınlarının yanı sıra Kilis Valisi Ömer Kalaylı da katıldı.

Vali Kalaylı, aileye taziye dileklerini iletti.

Olay

Dün, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'nde Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında eşine pompalı tüfekle ateş eden Harun K, daha sonra çıktığı sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk, 4 kişiyi yaralamıştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merve K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA
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