Kilis'te kullanılmayan kuyuya düşen 13 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kilis'te kullanılmayan kuyuya düşen 13 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Hakverdi Mahallesi'nde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, evin bahçesindeki kullanılmayan kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan çocuk, tedbir amacıyla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kilis'te içinde su olmayan kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hakverdi Mahallesi'nde 13 yaşındaki K.H, oyun oynarken bir evin bahçesindeki kullanılmayan kuyuya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
K.H, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, tedbir amacıyla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA