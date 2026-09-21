Haberler

Gaziantep'te eşinin tüfekli saldırısında ölen 3 çocuk annesi Kilis'te defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te eşinin tüfekli saldırısında ölen 3 çocuk annesi Kilis'te defnedildi
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te eşi tarafından tüfekle vurulan 3 çocuk annesi, Kilis'te kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayda saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, gözaltına alınan eş tutuklandı; yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

GAZİANTEP'te eşi Harun Keklikçi (32) tarafından tüfekle vurulan 3 çocuk annesi Merve Keklikçi (27), Kilis'te toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Keklikçi ile eşi Merve Keklikçi arasında tartışma çıktı. Bu sırada tüfeği alan Harun Keklikçi eşini vurdu, ardından da sokağa çıkıp rastgele ateş açarak kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği sokaktaki Hatice Ö. (53), Zübeyir Yahya Y. (9), Yunus Emre K. (12) ve Bekir Kaan O. (12) da yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, 3 çocuk annesi Merve Keklikçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yakalanıp gözaltına alınan Harun Keklikçi tutuklanırken, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Merve Keklikçi'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kilis'e götürüldü. Kilis Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Merve Keklikçi'nin cenazesi, toprağa verildi.

Öte yandan yaralıların, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yatırımcının parası ne olacak? Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu 'sistemik risk' diyerek uyardı

Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu "sistemik risk" diyerek uyardı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu
Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler
İstanbul'u karıştıran 'zehirlenme' iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'u ayağa kaldıran iddia! Polis ekipleri hemen harekete geçti
Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Canlı yayında akılalmaz olay! Saniyeler içinde sırra kadem bastı
ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı

ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı
Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki

Ne yaptın Mourinho? Arda'ya yaptığı olay oldu